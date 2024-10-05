Так называемый план победы украинского лидера Владимира Зеленского подразумевает конфликт России и НАТО, в котором США не выживут. Об этом пишет военный эксперт Драго Боснич в статье для InfoBRICS.

«План победы» Зеленского, по сути, сводится к завышенному списку пожеланий, рассчитанному на эскалацию отношений между Россией и НАТО», — подчеркнул он.

Иными словами, пишет Боснич, в плане Зеленского предполагается, что Западу нужно вступить в войну с Россией, «чтобы предотвратить полное поражение киевского режима».

Многие официальные лица в Соединенных Штатах «не в восторге» от плана Зеленского, поскольку вступление в войну с Россией, обладающей ядерным оружием, «означало бы конец самой Америки», подчеркнул автор.

До этого депутат Рады Александр Дубинский заявил, что после представления так называемого «плана победы» Зеленским во время визита в США на Западе стали требовать скорейшего завершения конфликта на Украине.

Ранее в США похвалили тактику Путина по конфликту на Украине.