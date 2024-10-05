Президент Украины Владимир Зеленский использует бедственное положение армии с целью добиться от Запада больше поддержки. Такое мнение выразил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся под стражей в СИЗО по подозрению в госизмене.

По мнению парламентария, Зеленский цинично использовал ситуацию, в которой украинских военнослужащих заставили остаться в окружении в Угледаре (ДНР) для пиара на пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте.

Зеленский осознает, что ставит на игорный стол все, что у него есть, — он играет чужими жизнями и судьбами, играет ва-банк, уничтожает Украину, написал Дубинский.

Депутат также усомнился в самостоятельности Украины на фоне непрекращающихся просьб Зеленского к США и их союзникам одобрить его «мирный план», о котором почти ничего неизвестно.

До этого Дубинский заявлял, что Зеленский продолжит откладывать мирные переговоры и будет цепляться за власть до президентских выборов в Соединенных Штатах, которые пройдут в ноябре.

Ранее Зеленский заявил, что ВСУ под Курском «мотивируют» Запад помогать Киеву.