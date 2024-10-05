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Власти США не будут продлевать программу гуманитарного въезда для мигрантов

DHS: Белый дом не продлит временную программу гуманитарного въезда для мигрантов

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Eric Gay/AP

Администрация США не будет продлевать временную программу гуманитарного въезда для мигрантов. Об этом сообщили в Министерстве внутренней безопасности США (DHS).

Около 530 000 мигрантов из Кубы, Гаити, Никарагуа и Венесуэлы прибыли в США по воздуху с октября 2022 года и получили двухлетние гранты по гуманитарной программе, срок действия которой начнет истекать в ближайшие недели.

По данным министерства, администрация Байдена запустила программу как способ предоставить мигрантам возможности для легального въезда в страну, а также сократить количество нелегальных пересечений границы США и Мексики.

До этого газета The Hill писала, что некоммерческая организация Haitian Bridge Alliance, представляющая интересы мигрантов с Гаити в США, обратилась в суд из-за слов бывшего президента, кандидата в главы государства от республиканцев Дональда Трампа о действиях гаитянских нелегалов в Огайо.

Ранее Росстат составил среднестатистический портрет мигранта.

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