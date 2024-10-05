Конгрессмент обвинил администрацию Байдена в бездействии на фоне урагана «Хелен»

Конгрессмен Пол Госар обвинил администрацию президента США Джо Байдена в том, что они бросили граждан, столкнувшихся с разрушительными последствиями урагана «Хелен». Об этом сообщает РИА Новости.

«Слово «позор» не способно в достаточной степени описать то, что происходит в пострадавших от шторма регионах», — пояснил конгрессмен.

Он добавил, что какой-либо федеральной помощи пострадавшим нет. Госар указал на кандидата в президенты от демократов и вице-президент США Камалу Харрис, которая отвернулась от жителей США в самый тяжелый момент.

Также американский политик и кандидат в нижнюю палату конгресса США Лаверн Спайсер заявила, что администрацию президента США и западные СМИ больше интересует ситуация на Украине, а не тяжелая обстановка на юго-востоке Соединенных Штатов из-за урагана «Хелен».

До этого газета The New York Times писала, что в США 75-летний мужчина оказался в заложниках у стихии и безрезультатно звал на помощь в течение семи часов.

Ранее в США мужчине пришлось пройти почти 50 км из-за последствий урагана ради свадьбы дочери.