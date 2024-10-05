Россия поддерживает процесс деколонизации

Россия в ООН поддерживает борьбу с неоколониализмом в новой форме, который оставляет под контролем Запада народы Африки, Азии и Океании. Об этом заявил на заседании Четвертого комитета 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН по комплексу вопросов деколонизации представитель России Петр Ильичев.

Российский дипломат отметил, что борьба против западного колониализма должна иметь форму не только формальных заявлений, но и преодоление всех последствий многовекового угнетения народов мира.

«Сейчас же колониализм живет и процветает в новых, современных формах и проявлениях, таких как односторонние принудительные меры, вмешательство во внутренние дела суверенных государств, политизация или просто ограничение гуманитарной помощи и технического содействия», — заявил Ильичев.

В связи с этим Россия поддержала проект резолюции «Искоренение колониализма во всех его формах и проявлениях».

До этого официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова призвала Францию отбросить колониальные методы.

Ранее Франция обвинила Россию и Азербайджан в беспорядках в Новой Каледонии.