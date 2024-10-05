Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россия поддерживает процесс деколонизации

Россия в ООН поддерживает борьбу с неоколониализмом в новой форме

close
Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Россия в ООН поддерживает борьбу с неоколониализмом в новой форме, который оставляет под контролем Запада народы Африки, Азии и Океании. Об этом заявил на заседании Четвертого комитета 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН по комплексу вопросов деколонизации представитель России Петр Ильичев.

Российский дипломат отметил, что борьба против западного колониализма должна иметь форму не только формальных заявлений, но и преодоление всех последствий многовекового угнетения народов мира.

«Сейчас же колониализм живет и процветает в новых, современных формах и проявлениях, таких как односторонние принудительные меры, вмешательство во внутренние дела суверенных государств, политизация или просто ограничение гуманитарной помощи и технического содействия», — заявил Ильичев.

В связи с этим Россия поддержала проект резолюции «Искоренение колониализма во всех его формах и проявлениях».

До этого официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова призвала Францию отбросить колониальные методы.

Ранее Франция обвинила Россию и Азербайджан в беспорядках в Новой Каледонии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами