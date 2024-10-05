В Германии вновь поднимает голову антисемитизм

Министерство внутренних дел Германии зарегистрировало двукратный рост преступлений на почве антисемитизма. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на статистику ведомства.

«Полиция зафиксировала значительный рост числа антисемитских правонарушений с момента террористической атаки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. Если в 2023 году до октября было зарегистрировано около 1,6 тыс. преступлений на антисемитской почве, то с января до октября 2024 года это число составило более 3,2 тысяч», — заявили в немецких правоохранительных органах.

До этого в Берлине издательство газеты Tagesspiegel облили красной краской и нанесли на фасад антисемитский символ.

На входе в подземный паркинг можно было увидеть оскорбительную надпись, а также изображение красного треугольника. В публикации говорится, что красные треугольники как символ террора против евреев и Израиля используют сторонники радикального палестинского движения ХАМАС.

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