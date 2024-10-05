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В Германии вновь поднимает голову антисемитизм

МВД Германии зарегистрировало рост преступлений на почве антисемитизма

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Frank May/picture alliance/Global Look Press

Министерство внутренних дел Германии зарегистрировало двукратный рост преступлений на почве антисемитизма. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на статистику ведомства.

«Полиция зафиксировала значительный рост числа антисемитских правонарушений с момента террористической атаки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. Если в 2023 году до октября было зарегистрировано около 1,6 тыс. преступлений на антисемитской почве, то с января до октября 2024 года это число составило более 3,2 тысяч», — заявили в немецких правоохранительных органах.

До этого в Берлине издательство газеты Tagesspiegel облили красной краской и нанесли на фасад антисемитский символ.

На входе в подземный паркинг можно было увидеть оскорбительную надпись, а также изображение красного треугольника. В публикации говорится, что красные треугольники как символ террора против евреев и Израиля используют сторонники радикального палестинского движения ХАМАС.

Ранее в ЕС рассказали о высоком уровне антисемитизма в Европе

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