Байден пошутил о возвращении в предвыборную гонку

Президент Соединенных Штатов Джо Байден пошутил, что возвращается в предвыборную гонку. Об этом он заявил на брифинге Белого дома, передает РИА Новости.

Его спросили, не передумал ли он выходить из борьбы за пост президента США.

«Я снова в ней», — ответил Байден, что вызвало смех в зале.

До этого Байден назвал трудным свое решение не баллотироваться на второй президентский срок.

Выборы американского президента состоятся 5 ноября 2024 года. Предполагалось, что Байден будет выдвигаться от Демократической партии. Однако 21 июля он объявил о выходе из гонки. Он подчеркнул, что для Демократической партии и страны будет лучше, если он сосредоточится на исполнении своих обязанностей как президента до конца нынешнего срока, и поддержал кандидатуру Камалы Харрис.

Ранее американские СМИ рассказали, что Байден говорит о себе в частных беседах.