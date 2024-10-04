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Столтенберг похвастался обедами в ресторане с разведчиком из КГБ

Экс-генсек НАТО Столтенберг рассказал об обедах в ресторане с разведчиком из КГБ

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Johanna Geron/Pool/Reuters

Бывший генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в 1980-х обедал в ресторане в Норвегии с разведчиком из КГБ по фамилии Кириллов. Об этом он рассказал в интервью Financial Times, передает РБК.

«Все заключалось в том, чтобы они пригласили меня на обед. И я ел эти громадные сэндвичи с креветками за одним столом в одном и том же ресторане в Осло, примерно раз в месяц, с парнем по фамилии Кириллов. И он был из КГБ, без сомнения», — поделился воспоминаниями Столтенберг.

При этом экс-генсек НАТО заверил, что «не делал ничего такого», за что ему было бы стыдно. В те годы он возглавлял Лигу рабочей молодежи, которая придерживалась левосоциалистических позиций.

А в 1991 году Столтенберг по заданию норвежской контрразведки предложил Кириллову стать перебежчиком. Но тот отказался.

Позже Столтенберг узнал, что КГБ присвоило ему кодовое имя Стеклов.

1 октября бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте стал 14-м генеральным секретарем Североатлантического альянса, сменив Йенса Столтенберга, занимавшего этот пост 10 лет. Церемония передачи полномочий прошла в штаб-квартире НАТО на специальном заседании.

Ранее против экс-генсека НАТО подали иск за конфликт на Украине.

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