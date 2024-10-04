Стало известно о намерении США добиться избрания нового президента Ливана

Соединенные Штаты на фоне операции Израиля против ливанского движения «Хезболлы» хотят добиться избрания нового президента Ливана. Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на американских чиновников.

После ухода Мишеля Ауна с президентского поста в октябре 2022 года парламент так и не смог прийти к консенсусу по избранию нового лидера государства.

По данным издания, американские чиновники говорят, что Вашингтон хочет воспользоваться израильским ударом по руководству «Хезболлы», чтобы добиться избрания нового президента Ливана в ближайшие дни.

23 сентября Израиль объявил о начале «упреждающей наступательной операции» в Ливане под кодовым названием «Стрелы севера». 28 сентября стало известно, что Израиль своим авиаударом ликвидировал лидера «Хезболлы» Хасана Насраллу.

В ночь на 1 октября ЦАХАЛ объявил о начале «ограниченных, локализованных и целевых рейдов» против объектов «Хезболлы» в приграничной зоне южного Ливана.

«Хезболлу» поддержал Иран, запустив в сторону Израиля несколько сотен ракет.

Ранее Дональд Трамп назвал «безумием» одно заявление Байдена об Израиле и Иране.