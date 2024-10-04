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США могут ужесточить санкции против Ирана

Байден: США могут ужесточить санкции против нефтяной отрасли Ирана

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Yves Herman/Reuters

Вашингтон рассматривает возможность ужесточения введенных в отношении нефтяной отрасли Ирана санкций. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден, слова которого передает РИА Новости.

«Это то, что сейчас находится на рассмотрении», — сказал Байден, отвечая на соответствующий вопрос.

2 октября Байден также заявил, что в отношении Ирана будут введены новые санкции.

23 сентября Израиль объявил о начале «упреждающей наступательной операции» в Ливане под кодовым названием «Стрелы севера». 28 сентября стало известно, что Израиль своим авиаударом ликвидировал лидера «Хезболлы» Хасана Насраллу.

В ночь на 1 октября ЦАХАЛ объявил о начале «ограниченных, локализованных и целевых рейдов» против объектов «Хезболлы» в приграничной зоне южного Ливана.

«Хезболлу» поддержал Иран, запустив в сторону Израиля несколько сотен ракет.

Ранее американские СМИ рассказали, что Байден говорит о себе в частных беседах.

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