Посол Ирана заявил, что Тегеран никогда не требовал войны

Иран никогда не требовал войны и не будет. Об этом заявил посол Ирана в России Казем Джалали в интервью телеканалу «Россия 24».
Дипломат подчеркнул, что иранская сторона всегда призывала к перемирию.
Также Джалали назвал удары по Израилю успешными, а израильский противоракетный «Железный купол» — «дырявым».
23 сентября Израиль объявил о начале «упреждающей наступательной операции» в Ливане под кодовым названием «Стрелы севера». 28 сентября стало известно, что Израиль своим авиаударом ликвидировал лидера «Хезболлы» Хасана Насраллу.
В ночь на 1 октября ЦАХАЛ объявил о начале «ограниченных, локализованных и целевых рейдов» против объектов «Хезболлы» в приграничной зоне южного Ливана.
«Хезболлу» поддержал Иран, запустив в сторону Израиля несколько сотен ракет.
Ранее в ООН обвинили Израиль в пренебрежении международным правом.