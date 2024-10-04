Посол Ирана заявил, что Тегеран никогда не требовал войны

Иран никогда не требовал войны и не будет. Об этом заявил посол Ирана в России Казем Джалали в интервью телеканалу «Россия 24».

Дипломат подчеркнул, что иранская сторона всегда призывала к перемирию.

Также Джалали назвал удары по Израилю успешными, а израильский противоракетный «Железный купол» — «дырявым».

23 сентября Израиль объявил о начале «упреждающей наступательной операции» в Ливане под кодовым названием «Стрелы севера». 28 сентября стало известно, что Израиль своим авиаударом ликвидировал лидера «Хезболлы» Хасана Насраллу.

В ночь на 1 октября ЦАХАЛ объявил о начале «ограниченных, локализованных и целевых рейдов» против объектов «Хезболлы» в приграничной зоне южного Ливана.

«Хезболлу» поддержал Иран, запустив в сторону Израиля несколько сотен ракет.

Ранее в ООН обвинили Израиль в пренебрежении международным правом.