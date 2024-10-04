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Россия призвала Израиль немедленно прекратить бомбардировки Ливана

Небензя: бомбардировки Ливана неприемлемы, Израиль должен прекратить удары

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John Minchillo/AP

Бомбардировки Ливана совершенно неприемлемы, Израиль должен немедленно прекратить удары. Об этом в ходе заседания Совбеза Организации Объединенных Наций (ООН) заявил постпред России при всемирной организации Василий Небензя, слова которого передает ТАСС.

«Это совершенно неприемлемо. Они наносят удар по одному человеку, попутно уничтожая гражданских, счет перевалил за тысячу, скоро это будут тысячи», — заявил дипломат.

До этого было опубликовано заявление спецдокладчиков ООН, в котором говорится, что пренебрежение Израилем международным правом лишь усиливается с повышением эскалации насилия в Ливане.

В МИД Сирии сообщили, что атака израильских ВВС на главный пограничный контрольно-пропускной пункт Маснаа на ливано-сирийской границе отрезала основной путь для отхода беженцев из Ливана.

Представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев Рула Амин заявил, что большинство из 900 убежищ для внутренне перемещенных жителей в Ливане уже не вмещают людей.

Ранее в Иране назвали условия прекращения огня.

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