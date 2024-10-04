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Стало известно о намерениях Санду ликвидировать Православную церковь Молдавии

Гуцул: Санду и ее партия после выборов ликвидируют Православную церковь Молдавии

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Vladislav Culiomza/Reuters

Президент Молдавии Майя Санду и ее правящая Партия действия и солидарности (ПДС) после предстоящих выборов приступят к ликвидации Православной церкви Молдавии, которая является самоуправляемой частью Русской православной церкви. Об этом сообщила глава Гагаузии Евгения Гуцул, слова которой передает ТАСС.

«Шоймару озвучил планы, которые обсуждаются внутри партии, о которых мы хорошо знаем. Они посягают на святое — на веру человека, церковь. Это напоминает сценарий Украины», — заявила она.

29 августа молдавский депутат из рядов правящей партии «Действие и солидарность» Василий Шоймару заявил, что уже осенью Молдавская митрополия Русской православной церкви может быть закрыта.

Позже Санду опровергла сообщения о планах по запрету в стране молдавской Православной церкви. По ее словам, заявления депутата Шоймару не имеют ничего общего с реальностью.

Ранее молдавские власти обвинили местную православную церковь в связях с РФ.

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