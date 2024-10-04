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Зеленский заявил, что ВСУ под Курском «мотивируют» Запад помогать Киеву

Зеленский: вторжение ВСУ в Курскую область мотивирует Запад помогать Киеву

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Атака ВСУ на территорию Курской области помогает «мотивировать» Запад на предоставление помощи Украине. Об этом в своем Telegram-канале заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

«Спасибо всем командирам, сержантам, всем солдатам за Курскую операцию, которая сильно помогла мотивировать тех, кто дает нам пакеты поддержки оружием», — написал глава государства.

До этого военный обозреватель «Газеты.Ru» полковник Михаил Ходаренок заявил, что главкому ВСУ Александру Сырскому после отступления украинской армии из Угледара будет нужна перегруппировка подразделений, поэтому нельзя исключать вывода войск Украины с территории Курской области.

Полковник отметил, что украинское командование на данном этапе развития боевых действий в Донбассе столкнулось с дилеммой: либо продолжать удерживать захваченные ВСУ территории Курской области, либо потерять населенные пункты Селидово, Курахово и Покровск и в целом ДНР.

Ранее в Киеве обвинили Зеленского в потере Угледара.

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Атаки на Курскую область
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