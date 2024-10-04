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Депутат Госдумы раскритиковал идею ввести налог на бездетность

Депутат ГТ Милонов: с налогом на бездетность граждане не будут создавать семьи

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Chebakalex7/Shutterstock/FOTODOM

Заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов в интервью Общественной Службе Новостей прокомментировал идею ввести в России налог на бездетность. По мнению депутата, такие меры не поспособствуют созданию новых семей.

Он также подчеркнул, что «ни одна репрессия не заменит светлого желания строить семью и иметь ребенка».

«Не надо превращаться в Собакевича, угрожающего палкой всякому, кто высказывает сомнение в его добродушии. Насильно семью никто строить не будет. Мое персональное мнение — такого налога в нашей стране не будет», — сказал Милонов.

Он добавил, что налог на бездетность — частное мнение отдельных людей, но не государственная стратегия в области демографии.

Как заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев, Россия нуждается в введении налога для бездетных граждан. По его мнению, собранные средства можно направить на поддержку сирот и детских домов. При этом парламентарий признал, что инициативу может встретить «волна негодования». Он также подчеркнул, что не преследует цели обидеть россиян, которые не хотят иметь детей.

Ранее в Госдуме назвали условие, при котором бездетных россиян можно обложить налогом.

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