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Лавров провел встречу с и. о. главы МИД Афганистана Муттаки

Лавров обсудил с и. о. главы МИД Афганистана Муттаки проекты в сфере энергетики

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МИД России

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров и исполняющий обязанности главы внешнеполитического ведомства Афганистана Амир Хан Муттаки обсудили работу над совместными проектами в сферах сельского хозяйства и энергетики. Об этом сообщается на официальном сайте МИД РФ.

В заявлении уточняется, что переговоры состоялись на полях консультаций «московского формата» по Афганистану.

«Подчеркнута взаимная заинтересованность РФ и Афганистана в поддержании доверительных политических отношений и наращивании взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества», — рассказали в ведомстве.

Там добавили, что в ходе встречи Лавров и Муттаки обратили внимание на необходимость укреплять взаимодействие с особым акцентом на проработку проектов в ряде сфер. Речь идет о сельском хозяйстве и энергетике.

Кроме того, дипломаты отметили ведущую роль региональных переговорных механизмов по Афганистану и заявили о контрпродуктивности «внешнего диктата» по вопросам развития этого государства.

4 октября исполняющий обязанности министра иностранных дел Афганистана сообщил, что его страна рассчитывает на повышение уровня дипломатических отношений с РФ. В то же время он назвал полезным проведение консультаций в «московском формате» и выразил надежду, что Москва и Кабул продолжат работать в рамках этого механизма.

Ранее в РФ рассказали, на каком этапе находится исключение движения «Талибан» (организация запрещена в России) из списка террористических организаций.

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