Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Столтенберг рассказал, о каких мерах по конфликту на Украине жалеет

Столтенберг сожалеет, что НАТО не предоставило Киеву больше помощи

close
Johanna Geron/Reuters

Экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг признался, что сожалеет, что Украина не получила от альянса больше оружия. Об этом он заявил в беседе с британской газетой Financial Times.

«Если я о чем-то и сожалею, и теперь вижу это гораздо яснее, так это о том, что мы должны были предоставить Украине гораздо больше военной поддержки гораздо раньше», — подчеркнул бывший генсек НАТО.

По словам Столтенберга, реальность 2022 года была такова, что с самого начала был сформулирован подход НАТО к украинскому кризису: поддерживать Украину, но не быть частью конфликта.

Бывший генеральный секретарь также отметил, что у Европы слишком мало вооружений, возможностей и войск в состоянии повышенной готовности.

Как признался Столтенберг, большая часть разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским после начала СВО была о бесполетной зоне над Украиной. «Он хотел создать бесполетную зону. А я не смог ему ее предоставить», — подчеркнул экс-генсек НАТО.

До этого гражданин Франции и автор книги об участии Запада в украинском кризисе Патрик Пазен подал иск против Столтенберга за участие в разжигании конфликта на Украине.

Ранее Столтенберг сделал- признание о решениях НАТО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами