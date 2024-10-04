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Глава МИД Талибана высказался о присутствии ИГИЛ в Афганистане

Глава МИД Талибана Мутаки: в Афганистане отсутствуют пункты ИГИЛ

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Depositphotos

В Афганистане нет каких-либо опорных пунктов ИГИЛ (организация запрещена в России). Об этом сообщил глава министерства иностранных дел правящего движения в стране «Талибан» (организация запрещена в России) Амир Хан Мутаки во время встречи в московском формате консультаций по афганской проблематике, его слова передает корреспондент «Ленты.ру».

«Мы знаем, что силы, совершающие террористические действия на территории Афганистана, пришли к нам извне. Что касается ИГИЛ, то на территории страны отсутствуют какие-либо опорные пункты группировки», — сказал он.

Мутаки добавил, что сегодня Афганистан «очевидно является безопасной страной». Он указал на «большие инвестиции» Кабула в энергетику и другие сферы экономики.

Также Мутаки заявил, что Кабул надеется в будущем повысить уровень дипломатических отношений с Москвой. Он отметил, что в данный период отношения между Россией и Афганистаном находятся на хорошем уровне.

Ранее в РФ призвали западные страны отменить санкции против Афганистана.

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