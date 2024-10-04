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В Кремле рассказали, планирует ли Путин встречаться с главой МАГАТЭ Гросси

Песков: Путин пока не планирует проводить переговоры с главой МАГАТЭ Гросси

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

Президент РФ Владимир Путин в настоящее время не планирует проводить встречу с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

«Пока контактов с Гросси в планах Путина нет», — сказал пресс-секретарь главы государства, отвечая на соответствующий вопрос.

3 октября украинские военнослужащие предприняли попытку атаковать атомную электростанцию (АЭС), расположенную в городе Курчатов в Курской области. По информации Telegram-канала SHOT, в сторону инфраструктурного объекта было выпущено четыре снаряда. Но российские системы противовоздушной обороны (ПВО) отработали «как надо», и никто не пострадал.

Позже ситуацию прокомментировали в пресс-службе АЭС. Там рассказали, что электростанция продолжает работать в штатном режиме.

В заявлении уточнялось, что после атаки со стороны украинских солдат возле объекта не зафиксировали изменений радиационного фона. Он находился на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков.

Ранее Гросси встретился с Лукашенко для обсуждения «деликатной обстановки» на Украине.

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