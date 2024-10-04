В Тегеране заявили о готовности дать ответ на случай атаки Израиля

Тегеран готов на жесткий ответ Израилю с случае атаки по Ирану. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Сейед Аббас Аракчи, передает агентство Tasnim.

Представитель Ирана заявил, что Тегеран не намерен продолжать атаки по территории Израиля, однако в случае нападения на них будет готов к ответу.

«Если Израиль предпримет еще какие-либо шаги против Ирана, наши действия будут более жесткими, и мы обязательно ответим», — заявил он.

4 октября верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи во время пятничной молитвы в Тегеране назвал законным ракетный удар, который исламская республика нанесла по Израилю.

1 октября ЦАХАЛ сообщил о запуске иранских ракет по Израилю. СМИ писали, что Иран нанес удар несколькими «волнами» ракет, при этом в первой «волне» атаки зафиксировано не менее 100 ракет. Сделано это было после ликвидации израильской армией генерального секретаря «Хезболлы» Хасана Насраллы.

Ранее лидер Ирана раскрыл, почему США хотят сохранить Израиль.