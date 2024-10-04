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Путин провел совещание с Советом безопасности России

Путин и члены СБ РФ обсудили меры по формированию системы международных расчетов

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, в ходе которого обсуждались меры, необходимые для формирования системы международных расчетов. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Предлагаю сегодня поговорить о мерах по формированию системы международных расчетов», — сказал глава государства.

По его словам, в современных условиях этот вопрос является «серьезной задачей» и «серьезным вызовом» для Российской Федерации.

«В целом работа идет, идет нормально, но лучше о сложностях говорить своевременно и намечать необходимые действия для преодоления этих сложностей, которые нам пытаются создать со стороны», — добавил Путин.

26 сентября российский президент рассказал, что РФ совместно со странами БРИКС проводит работу по организации собственного независимого платежного контура, который будет обслуживать всю внешнюю торговлю.

Ранее Путин обвинил США в дедолларизации России.

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