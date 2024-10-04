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В ФСБ заявили, что НАТО толкает Киев к диверсионно-террористической войне

ФСБ: НАТО на фоне неудач Киева толкает его к диверсионно-террористической войне

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Гавриил Григоров/РИА Новости

НАТО на фоне неудач Киева толкает его к диверсионно-террористической войне. Об этом заявил глава ФСБ России Александр Бортников, пишет ТАСС.

Соответствующее заявление он сделал на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб СНГ, проходящем в Астане.

Бортников обратил внимание, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) не удается достичь своих целей в зоне спецоперации, несмотря на поставки западного вооружения.

«В связи с чем натовцы толкают Киев к более активному ведению диверсионно-террористической войны в российском приграничье», — подытожил он.

Бортников также отмечал, что атака ВСУ на Курскую область является провокацией Киева, направленной на принуждение России к непропорционально жесткому ответу.

До этого пленный военнослужащий теробороны ВСУ Дмитрий Пиляй рассказал, как солдат украинской армии обманным путем отправили в Курскую область под предлогом ротации.

Ранее появилось видео пожара после атаки ВСУ на Курскую АЭС.

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