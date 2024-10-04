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Сотни бывших чиновников и военных в США поддержали Трампа на выборах президента

Fox: более 400 бывших чиновников и военных США поддержали Трампа на выборах

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Alex Brandon/AP

Более 400 чиновников органов национальной безопасности и внешней политики, бывших членов кабинета министров, отставных военных офицеров и семей кавалеров ордена Золотой Звезды выразили поддержку кандидату на пост президента США от Республиканской партии Дональду Трампу в открытом письме. Об этом сообщил телеканал Fox News.

Открытое письмо подготовили бывший советник по национальной безопасности Роберт О'Брайен и экс-начальник штаба Совета национальной безопасности Алекс Грей. Они также осудили «повторяющиеся провалы» внешней политики администрации действующего главы Белого дома США Джо Байдена, призвав американцев переизбрать Трампа на выборах в ноябре.

«С обостряющимися войнами по всему миру, открытой границей, позволяющей террористам наводнять США, и такими злонамеренными субъектами, как Китай, действующими без остановки, национальная безопасность Соединенных Штатов была серьезно подорвана провальной политикой Камалы Харрис и Джо Байдена», — утверждается в письме.

Телеканал отмечает, что письмо также подписали несколько видных должностных лиц администрации Трампа, в том числе бывший госсекретарь Майк Помпео, бывший генпрокурор Билл Барр, бывший посол США в Организации Объединенных Наций и бывший кандидат в президенты от Республиканской партии на выборах 2024 года Никки Хейли.

До этого сообщалось, что новые опросы в колеблющихся штатах свидетельствуют о росте шансов кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа на победу.

Ранее Маск назвал Трампа спасителем демократии.

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Выборы в США — 2024
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