Польша захотела блокировать членство Украины в ЕС из-за «исторической правды»

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что не согласится на вступление Украины в Европейский союз (ЕС), пока между Варшавой и Киевом не будет решен вопрос о событиях, имевших место в Волыни в ходе Второй мировой войны. Его слова приводит Wirtualna Polska.

Отвечая на вопрос, каковы сейчас политические отношения Польши с Украиной, министр обороны отметил, что «вопрос военной помощи – это вопрос как гуманности, так и нашей безопасности, но экономические или исторические вопросы должны быть прояснены».

«Я не меняю своего мнения, хотя вижу, что у президента Дуды оно другое. Украина не вступит в Европейский союз, я не дам своего согласия, если она не решит вопрос Волыни», – сказал Косиняк-Камыш.

По его словам, для вступления Украины в ЕС необходимо выполнить определенные условия не только экономического характера, но и с точки зрения подхода к правде и истории.

Он добавил, что даже если страны — члены ЕС дадут согласие на вступление Киева в политическое объединение, то Польская крестьянская партия, которую он представляет, входящая в правительственную коалицию, будет против, если не будет проведена эксгумация.

Тема событий в Волыни продолжает оставаться причиной напряженности между Польшей и Украиной. Польша требует, чтобы Украина признала свою ответственность за эти события и эксгумировала тела, заявляя, что без этого не поддержит ее вступление в Европейский союз. В свою очередь, Киев хочет, чтобы Варшава также почтила память украинцев, пострадавших в результате насильственного переселения в 1947 году.

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