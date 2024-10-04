В Кремле отреагировали на сообщения об угрозах в адрес посла РФ в США

В Кремле не слышали об угрозах в адрес российского посла в Вашингтоне Анатолия Антонова. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков, когда его попросили прокомментировать ситуацию.

«Я не слышал этих заявлений, поэтому не могу прокомментировать. Когда это было сказано? Пока не имел возможности ознакомиться», — сказал представитель Кремля.

О том, что российским дипломатам в США угрожают, заявил журналистам сам посол Антонов. Он отметил, что чем ближе дата президентских выборов в Штатах, тем труднее становится работать в стране.

По словам Антонова, в Вашингтоне регулярно проходят демонстрации с оскорблениями в адрес российских властей, а дипломатам и лично ему поступают угрозы о физической расправе.

3 октября проверить безопасность территории вокруг посольства попросили российские дипломаты, находящиеся в финском Хельсинки. С чем была связана эта просьба — не уточнялось.

Ранее в СВР обвинили США в создании «провокационной угрозы» против дипломата РФ.