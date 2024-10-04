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В Кремле рассказали, готов ли Путин встретиться с Байденом

Песков сообщил об отсутствии решения о поездке Путина на саммит G20 в Бразилии

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Saul Loeb/Reuters

В Кремле не ведутся разговоры о возможной встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге, комментируя слова американского лидера, который не исключил возможность встречи с Путиным.

«Каких-либо разговоров на этот счет не велось. В настоящий момент предпосылок нет, но президент говорил, что остается открытым для всех контактов», — сказал Песков журналистам.

Он добавил, что решения по поводу поездки Путина на саммит «Большой двадцатки» (G20) пока не принято.

Накануне Джо Байден в разговоре с ТАСС не стал отказываться от возможной встречи с российским коллегой в рамках саммита G20 или стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

При этом он выразил сомнение, что Путин решит посетить эти саммиты.

В конце сентября Песков заявлял, что в настоящее время встреча лидеров «пятерки» Совбеза ООН нереалистична.

Ранее Байден назвал условия для разморозки российских активов.

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