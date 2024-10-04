Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ЕС введет санкции против Ирана за якобы поставки России баллистических ракет

Bloomberg: ЕС планирует ввести санкции против Ирана якобы за поставки ракет РФ

close
Virginia Mayo/AP

Европейский союз (ЕС) готовится ввести пакет санкций против Ирана, якобы за поставку России баллистических ракет. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам собеседников агентства, первый пакет мероприятий коснется около десятка физических и юридических лиц, включая машиностроительные, металлургические и авиационные компании Ирана.

Ограничения со стороны ЕС станут первым ответом на якобы предоставление ракет и сейчас рассматриваются дополнительные списки, отметили источники Bloomberg.
Один из собеседников отметил, что США отдельно заявили, что введут санкции против Ирана за его недавний удар по Израилю и хотят, чтобы союзники поступили так же.

2 сентября агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Тегеран планирует в ближайшее время передать Москве свои баллистические ракеты. По данным авторов материала, РФ якобы собирается использовать эти снаряды для ведения боевых действий на Украине.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков обратил внимание, что сведения подобного рода «не всегда соответствуют действительности».

Ранее в МИД призвали США не лезть в военно-техническое сотрудничество РФ и Ирана.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами