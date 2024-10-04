ЕС введет санкции против Ирана за якобы поставки России баллистических ракет

Европейский союз (ЕС) готовится ввести пакет санкций против Ирана, якобы за поставку России баллистических ракет. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам собеседников агентства, первый пакет мероприятий коснется около десятка физических и юридических лиц, включая машиностроительные, металлургические и авиационные компании Ирана.

Ограничения со стороны ЕС станут первым ответом на якобы предоставление ракет и сейчас рассматриваются дополнительные списки, отметили источники Bloomberg.

Один из собеседников отметил, что США отдельно заявили, что введут санкции против Ирана за его недавний удар по Израилю и хотят, чтобы союзники поступили так же.

2 сентября агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Тегеран планирует в ближайшее время передать Москве свои баллистические ракеты. По данным авторов материала, РФ якобы собирается использовать эти снаряды для ведения боевых действий на Украине.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков обратил внимание, что сведения подобного рода «не всегда соответствуют действительности».

Ранее в МИД призвали США не лезть в военно-техническое сотрудничество РФ и Ирана.