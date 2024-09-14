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В МИД призвали США не лезть в военно-техническое сотрудничество РФ и Ирана

Рябков: США не должны вмешиваться в военно-техническое сотрудничество РФ и Ирана

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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков на полях седьмого Медиасаммита БРИКС, комментируя заявления США о якобы поставках баллистических ракет Ирана в РФ, заявил, что Соединенные Штаты не должны «совать свой нос в чужие вопросы». Его слова передает ТАСС.

«Есть и военно-техническое сотрудничество, никто это не отрицает. Но не дело США лезть, совать свой нос в чужие вопросы», — заявил Рябков.

Дипломат призвал Вашингтон заниматься проблемами на Североамериканском континенте в пределах границ США.

12 сентября иранское министерство иностранных дел вызвало британского, французского, голландского и немецкого послов после заявлений их стран о якобы военной помощи России со стороны Ирана. 2 сентября агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Тегеран планирует в ближайшее время передать Москве свои баллистические ракеты. По данным авторов статьи, РФ якобы собирается использовать эти снаряды для ведения боевых действий на Украине. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков обратил внимание, что сведения подобного рода «не всегда соответствуют действительности».

Ранее Путин заявил, что Россия ждет визита президента Ирана.

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