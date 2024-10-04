Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Германии объяснили, почему на Украине бесполезна мобилизация

Репке: оправка новых солдат ВСУ на фронт бесполезна из-за авиаударов ВС РФ

close
Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Никакие мобилизационные мероприятия и отправка новых солдат ВСУ на линию фронта не спасут Украину из-за российских авиаударов. Об этом на своей странице в соцсети Х написал немецкий журналист Юлиан Репке.

Он подчеркнул, что «никакая мобилизация не спасет страну, если ее позиции и солдаты одни за другими уничтожаются российскими авиаударами». Журналист посчитал бесполезным отправку новых солдат на линию боевого соприкосновения из-за способностей ВС РФ наносить авиаудары в воздушном пространстве Украины.

«Поэтому Запад должен либо кардинально изменить свое поведение по поддержке Украины, либо поднять белый флаг», — написал Репке.

До этого представитель Нацгвардии Украины Руслан Музычук в беседе с Reuters признал существенную угрозу со стороны России, которая занимает значительные территории благодаря авиаударам. По информации агентства, российские военные стремительно продвигаются в восточной части Донецкой области. Киевский эксперт по авиации Валерий Романенко выразил мнение, что успехи ВС РФ связаны с управляемыми бомбами. По его мнению, поставки истребителей F-16 для Украины вряд ли повлияют на ситуацию.

Ранее в США похвалили тактику Путина по конфликту на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами