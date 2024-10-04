Никакие мобилизационные мероприятия и отправка новых солдат ВСУ на линию фронта не спасут Украину из-за российских авиаударов. Об этом на своей странице в соцсети Х написал немецкий журналист Юлиан Репке.

Он подчеркнул, что «никакая мобилизация не спасет страну, если ее позиции и солдаты одни за другими уничтожаются российскими авиаударами». Журналист посчитал бесполезным отправку новых солдат на линию боевого соприкосновения из-за способностей ВС РФ наносить авиаудары в воздушном пространстве Украины.

«Поэтому Запад должен либо кардинально изменить свое поведение по поддержке Украины, либо поднять белый флаг», — написал Репке.

До этого представитель Нацгвардии Украины Руслан Музычук в беседе с Reuters признал существенную угрозу со стороны России, которая занимает значительные территории благодаря авиаударам. По информации агентства, российские военные стремительно продвигаются в восточной части Донецкой области. Киевский эксперт по авиации Валерий Романенко выразил мнение, что успехи ВС РФ связаны с управляемыми бомбами. По его мнению, поставки истребителей F-16 для Украины вряд ли повлияют на ситуацию.

Ранее в США похвалили тактику Путина по конфликту на Украине.