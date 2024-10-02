Польша обвинила Украину в неблагодарности

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш обвинил Украину в неблагодарности за оказанную в ходе конфликта военную помощь. Об этом сообщает Wirtualna Polska.

Как напомнил Косиняк-Камыш, Варшава первой начала оказывать военную поддержку Киеву, но теперь сложилась ситуация «при которой там нет памяти об этой помощи».

«Со стороны Украины нет памяти об этой помощи», — посетовал министр обороны Польши.

Президент Польши Анджей Дуда заявлял, что Варшава потратила на помощь Украине 3,3% своего ВВП, что приравнивается к сумме около 100 млрд злотых (более $26 млрд).

В интервью телеканалу Polsat он также указывал, что Украина должна учитывать свое прошлое во время Второй мировой войны, включая коллаборационизм с нацистской Германией. Дуда отметил, что Украина должна быть заинтересована в нахождении взаимопонимания с Польшей во всех трудных вопросах, в том числе и исторических.

Ранее отношение Польши к Украине назвали «политикой гиены».