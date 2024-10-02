Трамп предупредил о близости «глобальной катастрофы» из-за Байдена и Харрис

Кандидат на пост президента США Дональд Трамп на фоне атаки Ирана на Израиль заявил, что если его соперница Камала Харрис победит на выборах, то это приведет к хаосу на мировой арене и рискует обернуться новой мировой войной. Его слова приводит The Hill.

«Я давно говорю о третьей мировой войне и не хочу делать прогнозов, потому что прогнозы всегда сбываются. Но они [Байден и Харрис] очень близки к глобальной катастрофе», — сказал Трамп.

По его словам, сейчас у Соединенных Штатов «есть несуществующий президент и несуществующий вице-президент, которые должны нести ответственность» за обстрел Израиля со стороны Ирана.

1 октября Армия обороны Израиля сообщила о запуске иранских ракет по Израилю. От различных СМИ поступают данные о том, что Иран наносит удар несколькими «волнами» ракет, при этом в первой «волне» атаки зафиксировано не менее 100 ракет. В социальных сетях появлялись сообщения о том, что в Тель-Авиве и Иерусалиме звучали взрывы.

По данным газеты The Jerusalem Post, Иран в ходе массированной атаки на Израиль выпустил в сторону еврейского государства около 400 ракет. Издание назвало эту атаку самой масштабной за всю историю.

Ранее Трамп назвал войной ракетную атаку Ирана на Израиль.