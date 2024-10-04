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В МИД России оценили вероятность вооруженного столкновения с США

Рябков: угроза вооруженного столкновения РФ с США зависит от шагов Вашингтона

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Вероятность вооруженного столкновения России и США зависит от дальнейших шагов Вашингтона, но Москва предостерегает от эскалации. Об этом заявил РИА Новости замглавы российского МИД Сергей Рябков.

Отвечая на вопросы агентства, он рассказал, что РФ просчитывает «со всех точек зрения» сценарии политического и военного противостояния с США.

По его словам, курс на нанесение России стратегического поражения вряд ли претерпит изменение «в обозримой перспективе», поэтому необходимо быть максимально мобилизованными и «готовыми показывать всем, что реально противостоим серьезному противнику».

Политика «крепостной стены», за которой страна будет развиваться, становится для Москвы на американском направлении основополагающей, подчеркнул замглавы МИД РФ.

Рябков добавил, что российская сторона предостерегает американскую от дальнейшей эскалации.

«Они зря думают, что бесконечные попытки испытать нас на прочность не приведут к жестким контрмерам. Гораздо более жестким, чем то, что уже делается сейчас», — заключил дипломат.

30 сентября газета Washington Post писала, что разведывательные службы США предупредили президента Джо Байдена, что одобрение ударов Украины по объектам на территории РФ влечет за собой «реальные риски» эскалации конфликта.

Ранее в МИД РФ заявили о готовности к долгому противостоянию с США.

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