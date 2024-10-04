Россию ждут на мальтийской конференции ОБСЕ

Россию пригласят на заседание совета министров иностранных дел стран ОБСЕ на Мальте. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информированные источники.

«Россия тоже будет приглашена на министерскую встречу на Мальте», — сообщил источник агентства.

Российская сторона подтвердила интерес в участии в заседании. Отмечается при этом, что пока ни одна страна — участник ОБСЕ официально не приглашена. Мероприятие пройдет на Мальте 5 и 6 декабря 2024 года.

До этого газета «Известия» со ссылкой на высокопоставленный источник сообщила, что Россия не планирует выходить из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), несмотря на «притеснение» страны.

Источник издания подчеркнул, что Москве необходима площадка для диалога. Также российская сторона учитывает позицию своих стратегических партнеров, которые входят в ОБСЕ. Вместе с этим сейчас «все понимают, что ОБСЕ теряет свои позиции как организация», добавил источник.

Ранее Лавров назвал Борреля и Блинкена трусами за «побег» с заседания СМИД ОБСЕ.