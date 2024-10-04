Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россию ждут на мальтийской конференции ОБСЕ

РИА Новости: Россию пригласят на заседание совета глав МИД стран ОБСЕ на Мальте

close
Julia Darashkevich/Reuters

Россию пригласят на заседание совета министров иностранных дел стран ОБСЕ на Мальте. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информированные источники.

«Россия тоже будет приглашена на министерскую встречу на Мальте», — сообщил источник агентства.

Российская сторона подтвердила интерес в участии в заседании. Отмечается при этом, что пока ни одна страна — участник ОБСЕ официально не приглашена. Мероприятие пройдет на Мальте 5 и 6 декабря 2024 года.

До этого газета «Известия» со ссылкой на высокопоставленный источник сообщила, что Россия не планирует выходить из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), несмотря на «притеснение» страны.

Источник издания подчеркнул, что Москве необходима площадка для диалога. Также российская сторона учитывает позицию своих стратегических партнеров, которые входят в ОБСЕ. Вместе с этим сейчас «все понимают, что ОБСЕ теряет свои позиции как организация», добавил источник.

Ранее Лавров назвал Борреля и Блинкена трусами за «побег» с заседания СМИД ОБСЕ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами