Посол России в США сообщил об угрозах физической расправы

В адрес российских дипломатов в Соединенных Штатах поступают угрозы физической расправы. Об этом со ссылкой на посла РФ в США Анатолия Антонова сообщает ТАСС.

По словам Антонова, по мере приближения к дате президентских выборов в США «работать здесь становится все труднее». В качестве иллюстрации своих слов он напомнил об агрессивных демонстрациях с оскорблениями в адрес руководства нашей страны и рассказал об «угрозах дипломатам и лично послу о физической расправе».

Антонов посетовал на множество санкций, вводимых «по любому поводу». Они не снимаются даже в том случае, если обвинения, послужившие поводом для них, впоследствии никак не подтверждаются.

«Помните, как было в 2016 году, когда нас обвинили в сговоре с Дональдом Трампом и ввели жесточайшие ограничения. Эта грязь осела, а санкции остались», — сказал посол.

Выборы президента США состоятся 5 ноября. Основными кандидатами являются республиканец Дональд Трамп и представляющая Демократическую партию Камала Харрис.

3 октября издание New York Times усомнилось в здоровье Трампа.

Перед этим стало известно о лидерстве Трампа в колеблющихся штатах.

Ранее Трамп предупредил о близости «глобальной катастрофы» из-за Байдена и Харрис.