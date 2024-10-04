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В Литве начали расследование за призывы убивать за русский язык

В Литве открыли расследование против блогера за призыв убивать русскоязычных

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Shutterstock/Karolis Kavolelis

Правоохранительные органы Литвы открыли расследование против телеведущего и блогера Альгиса Раманаускаса за призыв убивать русскоязычных. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Вильнюсскую районную прокуратуру.

«В Вильнюсской районной прокуратуре начато досудебное расследование по подозрению в публичном подстрекательстве к насилию и физическому противостоянию с группой лиц... по национальному и языковому признаку в соответствии с частью 3 статьи 170 Уголовного кодекса», — сообщили в ведомстве.

Раманаускас в прямом эфире на портале YouTube заявил, что у родителей, которые громко слушают музыку или фильмы на русском языке, необходимо отбирать детей, а самих родителей убивать — в том числе на глазах у детей. Позднее телеведущий повторил свой призыв, уточнив, что имеет в виду русскоязычных жителей Литвы.

До этого литовского драматурга депортировали из своей страны за поддержку России.

Ранее Литва призвала Запад победить Россию.

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