Лидеры G7 призвали к деэскалации на Ближнем Востоке

Лидеры государств Группы семи (G7) призвали стороны на Ближнем Востоке к сдержанности и деэскалации напряженности. Заявление опубликовано на сайте Белого дома.

В документе подчеркивается, что цикл атак и ответных ударов может привести к неконтролируемой эскалации в регионе, что не отвечает интересам ни одной из сторон.

Лидеры стран G7 призвали стороны конфликта на Ближнем Востоке действовать конструктивно с целью деэскалации нынешней напряженности.

Накануне начальник генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви заявил, что ЦАХАЛ намерен полностью ликвидировать инфраструктуру ливанского движения «Хезболла» на юге Ливана.

1 октября ЦАХАЛ сообщил о запуске иранских ракет по Израилю. СМИ писали, что Иран нанес удар несколькими «волнами» ракет, при этом в первой «волне» атаки зафиксировано не менее 100 ракет. В иранском Корпусе стражей исламской революции заявили, что Тегеран начал атаку на Израиль в ответ на ликвидацию генерального секретаря «Хезболлы» Хасана Насраллы, а также главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании и командующего силами «Курдс» Аббаса Нилфорушана.

Ранее Иран выступил с предупреждением к США.