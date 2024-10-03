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Жога приехал в Екатеринбург

Новый полпред президента на Урале Жога прилетел в Екатеринбург

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Телеграм-канал Единая Россия. Официально

Новый полномочный представитель президента России на Урале Артем Жога прилетел в Екатеринбург. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аппарата полпреда президента в Уральском федеральном округе.

«В Екатеринбург прибыл полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога», — заявили в пресс-службе.

Екатеринбург, столица Свердловской области, является крупнейшим городом на Урале и административным центром федерального округа.

До этого в беседе с «Газетой.Ru» политолог, профессор НИУ ВШЭ Марат Баширов заявил, что выпускник программы «Время Героев», Герой ДНР Артем Жога обладает высоким уровнем доверия президента России Владимира Путина.

Баширов подчеркнул, что «назначение Артема Жоги на должность полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе – это сигнал о больших изменениях в госуправлении.

Ранее в Кремле рассказали, почему Жогу назначили на должность спустя восемь дней после увольнения Якушева.

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