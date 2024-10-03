МИД Ирана вызвал послов Германии и Австрии

МИД Ирана вызвал послов ФРГ и Австрии в ответ на аналогичные действия со стороны этих двух стран Европейского союза, сообщает агентство Mehr со ссылкой на министерство.

«Посол Германии Маркус Петцель и посол Австрии Дитрих Хайм были вызваны в МИД в индивидуальном порядке», — сказано в заявлении внешнеполитического ведомства исламской республики.

Накануне министерства иностранных дел ФРГ и Австрии вызвали послов Ирана в связи с иранским ракетным обстрелом Израиля.

Вечером 1 октября Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о массированной ракетной атаки со стороны Ирана. По информации газеты The Jerusalem Post, в ходе обстрела иранская сторона выпустила по израильской территории около 400 ракет. Одной из целей атаки стал город Тель-Авив. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп назвал ракетную атаку Ирана на Израиль войной, которую можно было предотвратить.