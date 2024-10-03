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В поведении Зеленского увидели выражение недовольства действиями Запада

L'Express: Зеленский открыто выражает недовольство Западом по поддержке Украины

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский теряет терпение и стал открыто выражать недовольство действиями западных союзников в вопросе помощи Киеву. Об этом написало французское издание L' Express после визита на Украину нового генсека НАТО Марка Рютте.

«Этот визит происходит в трудное время для Киева, чьи силы на Восточном фронте находятся в упадке , им не хватает людей и оружия, и в то время как раздается все больше и больше голосов, призывающих к переговорам, в том числе среди союзников Киева», — говорится в тексте.

Как следует из текста, в ходе визита Рютте украинский лидер подчеркнул недовольство, которое он питал в течение нескольких месяцев в отношении Запада, обвинив его в «затягивании» поставок ракет большой дальности.

Кроме того, пишет L'Express, Зеленский привел в пример Израиль , которому западные союзники помогли перехватить ударившие по нему иранские ракеты, призвав делать тоже самое на Украине.

До этого Зеленский в Киеве рассказал новому генеральному секретарю НАТО Марку Рютте о ситуации на фронте, напомнив о нуждах украинской армии в вооружениях. Он отметил, что на фоне приближения зимы Украине и альянсу необходимо реализовать все договоренности относительно средств противовоздушной обороны. Также в ходе переговоров с Рютте он затронул так называемый «план победы» Украины.

Ранее Зеленский понадеялся на изменение позиции НАТО по защите неба на Украине.

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