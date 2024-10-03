Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Татарстане повысят зарплаты госслужащим

Госслужащим в Татарстане повысят зарплаты с 1 января 2025 года

close
Depositphotos

С 1 января 2025 года в Татарстане повысят зарплаты госслужащим. Об этом сообщается на сайте главы республики.

Оклад специалиста третьего разряда (младшая группа должностей) теперь будет составлять 13.990 тысячи рублей. Тем временем министры будут получать 48.900 тысячи рублей.

Бывший замглавы Минздравсоцразвития РФ выразил мнение, что сокращение количества госслужащих в России начнут с заместителей министров и их советников, получающих значительно больше, чем обычные сотрудники ведомств при гораздо меньшей нагрузке.

Однако, по его мнению, даже сокращение числа чиновников не решит проблему с уровнем зарплат рядовых сотрудников – экономия позволяет увеличить их лишь на первом этапе.

До этого в министерстве финансов РФ выступили за сокращение численности госслужащих.

Ранее чиновникам предложили делиться зарплатой с армией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами