С 1 января 2025 года в Татарстане повысят зарплаты госслужащим. Об этом сообщается на сайте главы республики.

Оклад специалиста третьего разряда (младшая группа должностей) теперь будет составлять 13.990 тысячи рублей. Тем временем министры будут получать 48.900 тысячи рублей.

Бывший замглавы Минздравсоцразвития РФ выразил мнение, что сокращение количества госслужащих в России начнут с заместителей министров и их советников, получающих значительно больше, чем обычные сотрудники ведомств при гораздо меньшей нагрузке.

Однако, по его мнению, даже сокращение числа чиновников не решит проблему с уровнем зарплат рядовых сотрудников – экономия позволяет увеличить их лишь на первом этапе.

До этого в министерстве финансов РФ выступили за сокращение численности госслужащих.

Ранее чиновникам предложили делиться зарплатой с армией.