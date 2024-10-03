Стало известно об одной просьбе США к Ирану во время ударов по Израилю

Соединенные Штаты незадолго до удара Ирана по Израилю, который состоялся 1 октября, просили Тегеран не наносить удары по американским военным базам. Об этом пишет иракский портал Baghdadtoday со ссылкой на источник.

Как следует из текста, США через Ирак направили Ирану срочные сообщения перед подготовкой удара по Израилю. Основной смысл сообщений сводился к призыву не наносить удары по американским военным базам, утверждает источник Baghdadtoday.

»Вашингтон был обеспокоен тем, что Иран или приближенные к нему группировки могли атаковать американские базы. США предприняли все меры предосторожности, готовясь к любому стремительному развитию событий», — сообщил собеседник портала.

Он подчеркнул, что Вашингтон пристально следит за развитием ракетного потенциала Ирана и выражает особые опасения из-за гиперзвуковых ракет, поскольку возможности американских систем Patriot ограничены.

1 октября ЦАХАЛ сообщил о запуске иранских ракет по Израилю. СМИ писали, что Иран нанес удар несколькими «волнами» ракет, при этом в первой «волне» атаки зафиксировано не менее 100 ракет. В иранском Корпусе стражей исламской революции заявили, что Тегеран начал атаку на Израиль в ответ на ликвидацию генерального секретаря «Хезболлы» Хасана Насруллы, а также главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании и командующего силами «Курдс» Аббаса Нилфорушана.

При этом в КСИР подчеркнули, что если Израиль отреагирует на атаку Ирана, то столкнется с еще более сокрушительными атаками со стороны исламской республики. Подробности о произошедшем в сводке «Газеты.Ru».

Ранее в Иране увидели «светлые дни» после атаки на Израиль.