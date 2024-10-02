В Иране увидели «светлые дни» после атаки на Израиль

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что вероятность глобального конфликта на Ближнем Востоке сохраняется, однако силы Тегерана находятся в боевой готовности, в связи с чем ситуация в регионе должна стабилизироваться. Его слова передает иранское агентство Tasnim.

Аракчи заявил, что видит «следующие дни светлыми».

«Прошлой ночью мы поразили лишь военные цели и объекты безопасности и в отличие от израильской стороны не затронули гражданскую сферу. Мы полагаем, что постепенно в ближайшие дни станем свидетелями своего рода стабилизации ситуации в регионе», — сказал глава МИД.

1 октября Армия обороны Израиля сообщила о запуске иранских ракет по Израилю. От различных СМИ поступают данные о том, что Иран наносит удар несколькими «волнами» ракет, при этом в первой «волне» атаки зафиксировано не менее 100 ракет. В социальных сетях появлялись сообщения о том, что в Тель-Авиве и Иерусалиме звучали взрывы.

По данным газеты The Jerusalem Post, Иран в ходе массированной атаки на Израиль выпустил в сторону еврейского государства около 400 ракет. Издание назвало эту атаку самой масштабной за всю историю.

Ранее МИД Ирана выступил с предупреждением к США из-за атаки на Израиль.