Француз Пазен объяснил суть своего иска к Столтенбергу

Гражданин Франции, писатель Патрик Пазен утверждает, что подал иск в бельгийский суд против бывшего генсекретаря НАТО Йенса Столтенберга. Об этом сообщает РИА Новости.

«27 сентября 2024 года в бельгийском суде был подан иск против Йенса Столтенберга, <…> за его роль в развязывании войны на Украине», — отметил Пазен.

Автор ряда книг, в том числе по украинскому конфликту счел, что экс-генсек Североатлантического альянса, имея возможность предотвратить конфликт, раздувал его. Француз не уточнил, был ли иск принят к рассмотрению.

Пазен также обвинил Столтенберга в покушении на безопасность государств НАТО, преступлении против мира и в причинении ущерба жизни и здоровью группы лиц.

1 октября подошел к концу срок пребывания Йенса Столтенберга на посту генерального секретаря НАТО. Ему на смену пришел Рютте. В этот же день он заявил, что Североатлантический альянс понимает запрос Украины на нанесение ударов вглубь РФ западным оружием, однако соответствующее решение остается за союзниками Киева.

Ранее в Совфеде обвинили Столтенберга в «разжигании огня» между Россией и НАТО.