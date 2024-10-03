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Француз Пазен объяснил суть своего иска к Столтенбергу

Француз Пазен подал иск против Столтенберга за развязывание конфликта на Украине

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Alexandru Dobre/AP

Гражданин Франции, писатель Патрик Пазен утверждает, что подал иск в бельгийский суд против бывшего генсекретаря НАТО Йенса Столтенберга. Об этом сообщает РИА Новости.

«27 сентября 2024 года в бельгийском суде был подан иск против Йенса Столтенберга, <…> за его роль в развязывании войны на Украине», — отметил Пазен.

Автор ряда книг, в том числе по украинскому конфликту счел, что экс-генсек Североатлантического альянса, имея возможность предотвратить конфликт, раздувал его. Француз не уточнил, был ли иск принят к рассмотрению.

Пазен также обвинил Столтенберга в покушении на безопасность государств НАТО, преступлении против мира и в причинении ущерба жизни и здоровью группы лиц.

1 октября подошел к концу срок пребывания Йенса Столтенберга на посту генерального секретаря НАТО. Ему на смену пришел Рютте. В этот же день он заявил, что Североатлантический альянс понимает запрос Украины на нанесение ударов вглубь РФ западным оружием, однако соответствующее решение остается за союзниками Киева.

Ранее в Совфеде обвинили Столтенберга в «разжигании огня» между Россией и НАТО.

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