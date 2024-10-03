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В МИД России приняли посла Израиля

Замглавы МИД Богданов обсудил с послом Израиля ситуацию на Ближнем Востоке

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов принял посла Израиля в Москве Симону Гальперин. Об этом сообщил российский МИД.

«В ходе беседы была обсуждена складывающаяся ситуация на Ближнем Востоке с акцентом на развитие обстановки в секторе Газа и ливано-израильском приграничье», — говорится в публикации.

В межполитическом ведомстве уточнили, что стороны также обсудили двустороннюю повестку отношений между странами.

1 октября Армия обороны Израиля сообщила о запуске иранских ракет по Израилю. От различных СМИ поступают данные о том, что Иран наносит удар несколькими «волнами» ракет, при этом в первой «волне» атаки зафиксировано не менее 100 ракет. В социальных сетях приводили сообщения о том, что в Тель-Авиве и Иерусалиме звучат взрывы. Подробности о произошедшем в сводке «Газеты.Ru».

В свою очередь начальник Генштаба израильской армии Герци Халеви заявил, что Израиль ответит на ракетную атаку со стороны Ирана, поскольку израильские военные способны атаковать любую точку на Ближнем Востоке.

Ранее Байден заявил, что в отношении Ирана будут введены новые санкции.

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