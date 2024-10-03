Сестра Ким Чен Ына назвала клоунадой парад в Сеуле

Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Е Чжон назвала «бессмысленной клоунадой» южнокорейский военный парад по случаю дня вооруженных сил. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

1 октября в Южной Корее по случаю Дня вооруженных сил прошла специальная церемония на аэродроме в Соннаме и парад в центре Сеула. Там продемонстрировали ракету «Хенму-5», которая является элементом южнокорейской концепции по ликвидации руководства КНДР в случае конфликта.

Сестра лидера КНДР назвала парад «гулом пустой тележки».

В конце сентября стало известно, что Северная Корея удалила из уголовного кодекса статьи о преступлениях, связанных с объединением с Южной Кореей. Речь шла о статьях «Уголовная ответственность в отношении лиц, сожалеющих о предательстве Родины и нации» и «Подавление движения за освобождение корейской нации». Примечательно, что КНДР за последние годы четыре раза меняла уголовный кодекс.

Ранее КНДР обвинила США и Запад в начале конфликта на Украине.