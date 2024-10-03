Новые власти Украины, которые придут на смену режиму президента страны Владимира Зеленского, могут захотеть начать мирные переговоры с Российской Федерацией. Об этом в эфире YouTube-канала Dialogue Works заявил полковник Вооруженных сил США в отставке Лоуренс Уилкерсон.

По словам бывшего военного, он сильно подозревает, что первой целью «любой сформированной группы» на Украине, будь то избранное или военное правительство, «будет прекращение огня, ослабление военного положения и переговоры».

Он также выразил мнение, что новые украинские власти будут принимать решения очень быстро, иначе от страны ничего не останется.

В августе министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ всегда была готова сесть за стол переговоров с Украиной, но после «авантюры» в Курской области, разговоры об этом более неактуальны.

В том же месяце глава офиса президента Украины Андрей Ермак сказал, что его страна согласна на перемирие только при условии возвращения «оккупированных» территорий.

Ранее Путин предупредил, что будет в случае отказа Запада и Украины от российских условий мира.