Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США заявили, что новые власти Украины могут начать переговоры с Россией

Полковник Уилкерсон: новые власти Украины могут начать мирные переговоры с РФ

close
Александр Кряжев/РИА Новости

Новые власти Украины, которые придут на смену режиму президента страны Владимира Зеленского, могут захотеть начать мирные переговоры с Российской Федерацией. Об этом в эфире YouTube-канала Dialogue Works заявил полковник Вооруженных сил США в отставке Лоуренс Уилкерсон.

По словам бывшего военного, он сильно подозревает, что первой целью «любой сформированной группы» на Украине, будь то избранное или военное правительство, «будет прекращение огня, ослабление военного положения и переговоры».

Он также выразил мнение, что новые украинские власти будут принимать решения очень быстро, иначе от страны ничего не останется.

В августе министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ всегда была готова сесть за стол переговоров с Украиной, но после «авантюры» в Курской области, разговоры об этом более неактуальны.

В том же месяце глава офиса президента Украины Андрей Ермак сказал, что его страна согласна на перемирие только при условии возвращения «оккупированных» территорий.

Ранее Путин предупредил, что будет в случае отказа Запада и Украины от российских условий мира.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами