Политолог: Рютте проходит «первое боевое крещение» на посту генсека НАТО

Политолог Юрий Светов в беседе с RT прокомментировал заявление нового генсека НАТО Марка Рютте о том, что альянс не принимает решений относительно ударов западными ракетами вглубь России. По мнению эксперта, подобное высказывание свидетельствует о желании чиновника переложить ответственность за эскалацию на ЕС.

«Ситуацию можно охарактеризовать словами: «И хочется, и колется». Им хочется, чтобы Украина могла наносить удары по России. Но, с другой стороны, они побаиваются предупреждения со стороны президента России Владимира Путина», — отметил Светов.

Он добавил, что сейчас западные политики пытаются сделать так, чтобы «и России нагадить, и самим не вляпаться в эту историю». Это «первое боевое крещение», которое проходит Рютте, заключил политолог.

1 октября подошел к концу срок пребывания Йенса Столтенберга на посту генерального секретаря НАТО. Ему на смену пришел Рютте. В этот же день он заявил, что Североатлантический альянс понимает запрос Украины на нанесение ударов вглубь РФ западным оружием, однако соответствующее решение остается за союзниками Киева.

Каков будет курс альянса при новом генсеке, как будет выглядеть НАТО в ближайшее время и в каком случае возможна его война с Россией — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

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