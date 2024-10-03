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Совбез ООН проведет заседание по терактам на «Северных потоках»

Совбез ООН по запросу РФ проведет заседание по терактам на «Северных потоках»

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Eduardo Munoz/Reuters

В пятницу, 4 октября, состоится заседание Совета Безопасности ООН, ключевой темой которого станут теракты на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом говорится в Telegram-канале постпредства России при организации.

«Завтра — 4 октября — в 10:00 по Нью-Йорку (17:00 по Москве) состоится... заседание Совета Безопасности ООН по теракту на «Северных потоках», — сообщили дипломаты.

Уточняется, что заседание было созвано по запросу российской стороны.

26 сентября в Службе внешней разведки (СВР) РФ заявили, что версия западных СМИ об украинском следе в подрывах газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» не выдерживает критики.

Российские разведчики полагают, что страны Запада хотят завершить расследование до конца года и списать вину на «ненавидящих Россию украинских авантюристов», тем самым выведя из-под удара трансатлантическое сотрудничество по этому вопросу.

Как писала немецкая газета Spiegel, Германия считает, что теракты на газопроводах организовала группа гражданских лиц во главе с бывшим агентом секретной службы Украины Романом Червинским. Диверсанты якобы передвигались на арендованной яхте «Андромеда», экипаж которого состоял из трех водолазов.

Ранее стало известно, что Россия может обратиться в Международный суд ООН из-за взрывов на «Севпотоках».

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