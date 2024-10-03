В Евросоюзе предостерегли страны Ближнего востока от атак на ядерные объекты

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на форуме в Испании заявил, что ядерные объекты нельзя подвергать атакам в ходе конфликта на Ближнем Востоке. Его слова передает ТАСС.

«Первое послание, которое я хочу сегодня передать, — это твердая просьба, требование ЕС не допускать нападений на ядерные установки», — сказал он.

Боррель подчеркнул, что ЕС занимает твердую позицию в отношении нападения на любую ядерную установку в мире.

До этого в российском МИД призвали вывести ядерные объекты за рамки конфликта на Ближнем Востоке. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Израиль может нанести ответный удар по Ирану, который может включать в себя атаку на иранские ядерные объекты, однако, подчеркнул дипломат, такой сценарий недопустимо даже рассматривать.

Вечером 1 октября Иран нанес ракетный удар по Израилю, по данным израильских СМИ было выпущено более 400 ракет, что стало самой масштабной атакой за всю историю страны.

Израильтянка Юлия Генкина рассказала «Газете.Ru», как жители страны встретили иранский удар, а также объяснила, почему переживает из-за наземной операции Израиля в Ливане.

Ранее генштаб Израиля пригрозил Ирану ответным ударом.