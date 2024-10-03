Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Евросоюзе предостерегли страны Ближнего востока от атак на ядерные объекты

Боррель: ядерные объекты нельзя подвергать атакам в конфликте на Ближнем Востоке

close
saeediex/Shutterstock

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на форуме в Испании заявил, что ядерные объекты нельзя подвергать атакам в ходе конфликта на Ближнем Востоке. Его слова передает ТАСС.

«Первое послание, которое я хочу сегодня передать, — это твердая просьба, требование ЕС не допускать нападений на ядерные установки», — сказал он.

Боррель подчеркнул, что ЕС занимает твердую позицию в отношении нападения на любую ядерную установку в мире.

До этого в российском МИД призвали вывести ядерные объекты за рамки конфликта на Ближнем Востоке. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Израиль может нанести ответный удар по Ирану, который может включать в себя атаку на иранские ядерные объекты, однако, подчеркнул дипломат, такой сценарий недопустимо даже рассматривать.

Вечером 1 октября Иран нанес ракетный удар по Израилю, по данным израильских СМИ было выпущено более 400 ракет, что стало самой масштабной атакой за всю историю страны.

Израильтянка Юлия Генкина рассказала «Газете.Ru», как жители страны встретили иранский удар, а также объяснила, почему переживает из-за наземной операции Израиля в Ливане.

Ранее генштаб Израиля пригрозил Ирану ответным ударом.

Все новости на тему:
Конфликт Ирана и Израиля
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами