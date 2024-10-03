Нарышкин встретился с Алиевым в Баку

Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин 2-3 октября в Баку встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и провел переговоры со Службой государственной безопасности республики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-бюро СВР России.

Стороны отметили, что на российские и азербайджанские спецслужбы возлагается повышенная ответственность за «своевременное вскрытие враждебных планов международных террористических структур».

Также подчеркивается, что особое внимание уделяется «усилиям по выявлению враждебных устремлений западных спецслужб», направленных на подрыв внутриполитической стабильности в РФ и Азербайджане.

До этого экс-посол Азербайджана в Москве Полад Бюльбюль оглы заявил, что в отношениях между Россией и Азербайджаном отсутствуют глубокие противоречия и наблюдается активное сотрудничество в разных сферах. Он назвал отношения между государствами союзническими и находящимися на высоком уровне.

Ранее Алиев назначил нового посла Азербайджана в РФ.